La Juve elogia Cuadrado e lo ‘inserisce’ nella lista dei sinonimi…

TORINO – La vittoria di ieri della Juventus per 1-3 ai danni de Genoa, ha confermato quanto di buono visto nella precedente gara contro il Barcellona. Ma è stata anche la serata dell’ennesima prestazione eccellente di Juan Cuadrado. Il colombiano dall’inizio della stagione ha collezionato una serie di assist che, lo hanno catapultato sul podio tra quelli che ne hanno realizzato di più in Europa. Non solo, l’ex Viola ha trovato una quadratura anche in fase difensiva, degna dei migliori terzini che hanno segnato la storia di questo sport. Le prestazioni di Cuadrado stanno mandando in delirio l’intero ambiente bianconero, tanto che la Juve stessa, ha postato un tweet sul suo account social, dove ha ‘trasformato’ il nome del giocatore in un sinonimo, giocandoci su come fosse un vocabolo del dizionario: “ Decisivo / de•ci•si•vo/ aggettivo, Risolutivo, determinante, conclusivo. Sinonimo: Juan Cuadrado”. Chissà se verrà presentata anche all’Accademia della Crusca.