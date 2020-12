La Juve elogia Buffon: “Ci sono portieri leggendari. E c’è lui…”

TORINO – Quella di ieri è stata un’altra brillante prestazione della Juve, come spesso sta accadendo da un mese a questa parte. Se i primi segnali positivi si erano intravisti già nelle gare antecedenti a quella con il Barca, dagli spagnoli in poi sono arrivate ulteriori conferme su come il gruppo si stia adattando all’idea di gioco di Pirlo. Uno che invece continua ancora ad adattarsi benissimo, è il ‘vecchio’ e intramontabile Gigi Buffon, autore anche ieri dell’ennesima prestazione da 20enne appena sbocciato. Proprio in virtù della performance del numero 77, la Juventus stessa ha voluto celebrarlo attraverso un post sul suo account Facebook. Sotto alla foto che lo immortala nel match del Tardini, le seguenti parole: “Ci sono i portieri. Ci sono i portieri fortissimi. Ci sono i portieri unici. Ci sono i portieri leggendari. E c’è lui”.