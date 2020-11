La Juve elogia Bonucci e Chiellini: “Due professori che parlano dell’arte della difesa”

TORINO – Quella di ieri è stata forse la prestazione più convincente della nuova Juve di Andrea Pirlo. Certo, l’avversario affrontato non era dei più temibili, ma vincere e segnare tanto fa sempre bene al morale, specie in questo momento delicato per i bianconeri. Per la prima volta in stagione, oltre ad aver assistito alla prima marcatura di Dybala, abbiamo potuto ammirare nuovamente la coppia difensiva composta da Bonucci e Chiellini, fiancheggiarsi l’uno accanto all’altro. Anche la Juve stessa ha voluto celebrare il momento e lo ha fatto attraverso un post sul suo account Instagram, dove ha pubblicato una foto che li immortala durante una fase della gara, elogiandoli con la seguente frase: “Due professori che parlano dell’arte della difesa”.