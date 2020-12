La Juve augura un buon Natale ai bambini dell’Ospedale Regina Margherita

TORINO- Splendida iniziativa da parte della Juventus per augurare un buon Natale ai tifosi bianconeri meno fortunati. Come si può vedere dal tweet pubblicato dal club sul proprio canale ufficiale, alcuni calciatori (nel dettaglio Chiellini, Bonucci, Chiesa, Alex Sandro, Portanova, Demiral e Buffon) hanno risposto in videochiamata alle domande dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale Regina Margherita e di Casa Ugi, che, tra l’altro, qualche giorno fa avevano ricevuto anche la visita di Matthijs De Ligt, fermatosi con la fidanzata Annekee per lasciare gadget e magliette bianconere: “Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste) ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell’Ospedale Regina Margherita e di #CasaUgi @UgiOnlus. Un modo in più per vivere una magica #XmasReunion!”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<