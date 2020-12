La ESPN sul mercato: “La Juve pronta ad irrompere in MLS”

TORINO – Ormai la sessione invernale si sta avvicinando sempre di più e, mano mano che il tempo passa, cominciano ad arrivare notizie sul mercato della Juventus da ogni parte. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino diversi obiettivi importanti, ma anche ottimi profili giovani. Nelle ultime ore, poi, stanno arrivando anche alcune voci dagli Stati Uniti proprio sulle possibili operazioni di mercato della Juve. Secondo quanto riportato dalla ESPN, Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su alcuni giocatori americani, che potrebbero raggiungere a Torino il giovane Weston McKennie. Ecco le parole della nota emittente sportiva a stelle e strisce:

"La Juventus pronta ad irrompere in MLS. Il duo dell'FC Dallas Bryan Reynolds e Ricardo Pepi, il centrocampista dei New York Red Bulls Caden Clark e il terzino destro dei Los Angeles Galaxy Julian Araujo sono quattro dei nomi principali che si trovano nella lista dei desideri della Juve con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio". Diversi nomi e molte possibilità: la Vecchia Signora ha iniziato la caccia di mercato nella terra dello Zio Tom.