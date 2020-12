Kucka: “Bravo Buffon sullo 0-0. La Juve ha giocato bene, vittoria meritata”

TORINO- Grazie ai gol messi a segno da Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta per lui) e Alvaro Morata, la Juve ha travolo per 4-0 il Parma al “Tardini”, riscattando ampiamente il deludente 1-1 di mercoledì con l’Atalanta. Ai microfoni di DAZN, il centrocampista emiliano Juraj Kucka ha analizzato così la partita: “La Juventus è stata brava, complimenti a loro per come hanno giocato e peccato per la mia occasione sullo 0-0. In quel caso è stato bravissimo Buffon. Non so se avrebbe cambiato qualcosa, ma la partita forse poteva essere un po’ diversa. Il risultato è comunque giusto, loro hanno giocato davvero molto bene. La sconfitta può essere legata forse ad un discorso fisico e mentale, per le partite ravvicinate. Loro hanno giocato come volevano, non ci hanno lasciato tanto spazio e noi eravamo in ritardo sui palloni”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<