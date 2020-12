Krösche (ds Lipsia): “Su Szoboszlai c’erano i maggiori club europei”

TORINO – Markus Krösche, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato in merito all’arrivo di Szoboszlai: “Siamo felici di aver potuto ingaggiare Dominik Szoboszlai che si unirà a noi a gennaio. Abbiamo avuto ottimi colloqui con Dominik e il suo agente sin dall’inizio e ovviamente siamo orgogliosi che abbia scelto il Lipsia perché aveva diverse offerte dai migliori club europei. Questo lo dice lunga sul nostro percorso e sulle nostre ambizioni. Dominik ha un potenziale straordinario e può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo. Grazie alla sua abilità con i piedi e alla sua forza nei tiri dalla distanza e nei calci piazzati, ha molte abilità che arricchiranno ulteriormente il nostro gioco”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<