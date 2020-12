Koeman contro l’arbitro di Barcellona-Juventus: “Hai amici in Italia”

TORINO – Secondo quanto riportato da Marca, Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, al termine della partita contro la Juventus avrebbe attaccato l’arbitro della gara, Tobias Stieler. L’allenatore blaugrana si sarebbe rivolto al direttore di gara in inglese affermando: “Hai buoni amici in Italia”. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’emittente Movistar +. Anche nella conferenza stampa post-partita il tecnico olandese ha ribadito di non essere d’accordo con le scelte di Stieler.