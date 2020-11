Khedira: “Soddisfatto della mia carriera ma voglio chiudere in Premier”

TORINO – Il centrocampista della Juve Sami Khedira, ormai ai ferri corti in quel della Continassa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Germany, dove ha parlato anche del suo futuro.

SUL FUTURO – “particolare: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è… Diventare parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare di Premier League da quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League”.

SU MOURINHO – “A causa della sua personalità, è sempre onesto, diretto, chiaro e un grande allenatore. Molte persone dicono che è troppo difensivo ma è un vincitore, è un campione. Ecco perché mi ha impressionato di più. Mi è piaciuto molto lavorare con Jose Mourinho, ma ci sono molti allenatori con cui mi piacerebbe lavorare. Non direi mai più di no a Mourinho, ma non è l’unico coach con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo”.