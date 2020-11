TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus continua a lavorare alla rescissione del contratto di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è ormai fuori dai piani del club, ma non ha cambiato idea e continua a rifiutare qualsiasi trattativa per lasciare Torino in anticipo. La società bianconera farà altri tentativi per l’addio già a gennaio ma, in caso di fumata nera, il numero 6 passerà il resto della stagione in tirbuna.