TORINO- Attualmente fermo ai box per infortunio, Sami Khedira non sembrerebbe destinato a rimanere alla Juventus. Il giocatore infatti, è stato escluso anche dalla lista della Champions League, in favore del difensore Demiral. “Scambio” che potrebbe convincere il giocatore a lasciare la Juventus, con la società che si andrebbe ad alleggerire da un ingaggio di ben 6 milioni di euro a stagione.

