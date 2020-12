Khedira, due opzioni per il futuro

TORINO- Come dichiarato dallo stesso giocatore in’un intervista rilasciata nelle scorse settimane, già a Gennaio dovrebbe avvenire la separazione tra Sami Khedira e la Juventus. Il centrocampista tedesco è finito ai margini del progetto tecnico bianconero e attende ora di firmare quella rescissione che, in estate, aveva respinto con convinzione perchè voglioso di far cambiare idea a Pirlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il numero 6, si aprono ora due strade. La prima lo porterebbe in Premier League, dove ad aspettarlo c’è l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, a più riprese, ha lodato Khedira, dichiarando di non vedere l’ora di poter lavorare nuovamente con lui dopo la parentesi al Real Madrid. L’altra strada, invece, riporterebbe il giocatore a casa. Si parla dello Stoccarda, club di Bundesliga in cui Sami ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<