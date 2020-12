Khedira, continua il corteggiamento del centrocampista in Inghilterra

TORINO – Fuori dal progetto di Andrea Pirlo e privo di minutaggio nella stagione in corso, le strade tra la Juventus e Sami Khedira si divideranno il prossimo gennaio.

Il centrocampista tedesco, in attesa di rescindere il contratto in scadenza con i bianconeri, sembrerebbe da tempo essere piuttosto conteso in Inghilterra.

Secondo quanto riporta lo "Sleaford Standard", infatti, il numero 6 della Juventus sarebbe nel mirino di Everton, Tottenham, Watford, Norwich e Bournemouth.