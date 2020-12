Kahn sull’addio di Alaba: “Sta cercando una nuova squadra”

TORINO – Continuano ad arrivare notizie interessanti per il mercato della Juventus, che tra poco potrebbe entrare nel vivo. A gennaio, infatti, verrà aperta la sessione invernale e i bianconeri sono pronti a piazzare nuovi colpi importanti. Molti obiettivi per la Vecchia Signora, ma uno dei nomi più caldi sembra essere quello di David Alaba, terzino austriaco classe ’92. Il suo addio al Bayern Monaco, ormai, è cosa certa e a confermarlo è stato anche l’ex portiere e attuale dirigente dei bavaresi Oliver Khan. Ai microfoni della Bild, l’ex giocatore ha detto:

"Per ora non so cosa potrà succedere del rinnovo di Alaba. Gli abbiamo offerto un contratto importantissimo, proponendogli delle condizioni ottime e servite su un tappeto rosso: bastava solamente accettare. Tuttavia, David e il suo procuratore Pini Zahavi hanno scelto di non percorrere questa strada. Sembra, infatti, che adesso Alaba stia cercando un nuova squadra e dobbiamo accettare questa situazione".