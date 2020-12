Juventus Women-Lione, Guarino: “Non capita tutti i giorni di affrontare le campionesse d’Europa”

TORINO- Alla vigilia dell’esordio in Champions League, l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha analizzato in conferenza stampa il match con il Lione: “Arriviamo a questo appuntamento pronte. Quando c’è un sorteggio di questo tipo c’è il 50% delle possibilità che sia sfavorevole. Il Lione lo abbiamo accettato e visto come un’opportunità importante. Non capita tutti i giorni di affrontare le campionesse d’Europa. Non danno punti di riferimento, si muovono molto e hanno grande qualità. Esperienze europee? Non eravamo totalmente pronte. L’anno scorso è stata un’esperienza a due facce. All’andata siamo state guardinghe, nel ritorno abbiamo fatta qualcosa in più, riuscendo anche a segnare. Ma queste partite ti insegnano sempre qualcosa come superare i tuoi limiti. Difesa a tre? La escludo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<