Juventus Women, impresa sfiorata: allo Stadium vince il Lione 3-2

TORINO- Impresa solo sfiorata per la Juventus Women nell'andata dei sedicesimi di Champions League. A vincere allo Stadium, infatti, sono le campionesse in carica del Lione, ma le bianconere possono uscire a testa altissima dopo essere state in vantaggio due volte, recriminando anche per il rigore inesistente concesso alle ospiti e che ha portato al pareggio di Renard (Hurtig aveva sbloccato il match). Le ragazze di Guarino reagiscono, trovano il nuovo vantaggio al 37′ per l'autogol di Buchanan, ma nella ripresa viene fuori la maggior qualità delle francesi, che si assicurano il successo con le reti di Malard e Kumagai.