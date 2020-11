Juventus Women, Guarino: “Se si vuole arrivare in vetta bisogna vincere queste gare”

TORINO- Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il 4-0 rifilato al Sassuolo: “Oggi era importante, come tutte le partite. Se si vuole arrivare fino alla fine in vetta alla classifica bisogna vincerle queste gare. Era una partita delicata dopo la sosta contro una squadra che non aveva subito una sconfitta e aveva mostrato, come oggi soprattutto nel primo tempo, di sviluppare un buon gioco. Cerchiamo di allenare il nostro atteggiamento tutti i giorni, sappiamo che le insidie possono esserci in ogni momento e in ogni partita, quindi bisogna essere in grado di fare squadra e compattarci”.