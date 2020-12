Juventus Women, Guarino: “Gap evidente, dobbiamo lavorare sodo per ridurlo”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Rita Guarino ha commentato l’uscita dalla Champions League della Juventus Women, sconfitta per 3-0 dal Lione nel ritorno dei sedicesimi: “Questa sconfitta lascia amarezza. Abbiamo commesso tanti errori e non puoi permettertelo con squadre di questo livello. Abbiamo avuto troppo timore e poca lucidità nella gestione della palla, concedendo loro troppo campo.La differenza di livello è evidente. Per noi questo rappresenta un punto di partenza. Dobbiamo lavorare per ridurre questo gap. Discorsi? Non amo parlare a caldo, ma faccio i complimenti per quello che hanno dato anche oggi le ragazze”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<