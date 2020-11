Juventus Women, Guarino: “Con la Florentia dovremo fare attenzione, dobbiamo chiudere prima le gare”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato in vista della gara con la Florentia: “Non perdono in casa da parecchio tempo, è un campo ostico. Dobbiamo fare attenzione e presentarci con la massima umiltà. Non possiamo ripetere l’errore di aspettare di avere troppe occasioni per chiudere le partite, dobbiamo cercare di essere ciniche come domenica scorsa e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Sassuolo? abbiamo rivisto la gara e analizzato tutte le cose che non sono andate bene. Soddisfatte del risultato, ma è chiaro che dobbiamo migliorare. Cantore? Sta facendo molto bene, la teniamo d’occhio. È sempre più consapevole dei suoi mezzi e li sta sfruttando”.