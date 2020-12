Juventus Women, Guarino: “Con il Napoli serve gara attenta, inutile pensare ora al Lione”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato alla vigilia della gara con il Napoli: “Hanno molte giocatrici, che dobbiamo rispettare e temere. Hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, dovremo fare una gara attenta. Nessun risultato è scontato, non si possono affrontare gare pensando alla classifica. Bisognerà scendere in campo con il massimo della concentrazione. Champions? In due settimane ci giochiamo tanto. Servirà uno step di maturità per sopperire anche alcune defezioni. Qualche pensiero alla gara è inutile farlo, c’è prima da affrontare il Napoli. Sarà una gara affascinante e l’Allianz per noi rappresenta il ricordo più bello, sarà un vero onore e piacere poterci giocare. Allenatrice dell’anno? La candidatuta è una soddisfazione, ma il merito va allo staff e alle calciatrici. E’ una gioia condividere questa nomina con tutto l’ambiente”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA