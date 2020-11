Juventus Women, Girelli: “Orgogliosa di essere tra le migliori calciatrici al mondo, ma non mi fermo qui”

TORINO- Nella giornata di ieri, Cristiana Girelli è stata scelta come una delle 25 migliori calciatrici al mondo dalla classifica Goal 50. Sui social, la numero 10 della Juventus Women ha mostrato tutta la propria soddisfazione: “Sono cresciuta e mi sono nutrita di questo sport da sempre. Fin dai primi calci, però, ho capito subito una cosa fondamentale: un attaccante senza il portiere, la difesa, il centrocampo e le sue compagne di reparto, non può nulla. Il singolo non può nulla senza il collettivo. Questo inaspettato e importante riconoscimento è anche di chi ha creduto sempre in me, di chi ha fatto quell’assist al posto giusto nel momento giusto, di chi ha difeso il risultato, di chi insieme a me non hai mai mollato. Ringrazio ognuna delle mie compagne di squadra della Juventus e della nazionale. La società bianconera, la federazione e i relativi staff che mi hanno sostenuto. Mi rende orgogliosa e davvero tanto emozionata essere tra le migliori 25 giocatrici al mondo. Come sempre, però ciò che conta, nel calcio come nella vita, non è ciò che hai fatto ieri ma ciò che farai domani”: