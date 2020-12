Juventus Women, Galli: “Prima il Napoli, poi il Lione. Contro di noi danno sempre qualcosa in più”

TORINO- Ai microfoni di JTV, la centrocampista della Juventus Women Aurora Galli ha parlato in vista del match con il Napoli: “La testa è alla partita. Loro ci aspettano con tanta voglia, come ogni squadra. Siamo le campionesse in carica, le altre danno sempre qualcosa in più e il loro campo è difficile. Daremo di tutto, dobbiamo far bene. Lione? Non dobbiamo pensarci ora anche se il pensiero è fisso. Prima il Napoli, poi la Champions. Di sicuro sarà una bellissima partita. Tornare all’Allianz sarà bellissimo. È importantissima la mentalità, pensare una cosa alla volta. Ce l’ha detto anche Guarino”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA