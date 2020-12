Juventus Women, Bonansea: “Abbiamo tenuto testa al Lione. Al ritorno ce la giocheremo”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato dopo il ko in Champions con il Lione: “Abbiamo tenuto testa alle francesi giocando una bella partita. Dispiace per il risultato, perchè avremmo meritato qualcosa di più. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma possiamo fare ancora meglio. Queste partite si vincono con il sacrificio di tutte, che ci serva di lezione anche per il campionato. Ritorno? Siamo soddisfatte nonostante la sconfitta, andremo in casa loro a giocarcela e magari porteremo a casa il risultato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<