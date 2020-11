TORINO- Buone notizie per la Juventus Under23, che da ieri si trova nuovamente in isolamento fiduciario per la positività al Covid del difensore Alcibiade. Come comunicato dal club bianconero, il terzino Tommaso Barbieri e il portiere Matteo Bucosse sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. I due, dopo essere stati sottoposti al tampone di rito, sono risultati finalmente negativi al Coronavirus.