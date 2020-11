Juventus U23, Zauli: “Spero che la sconfitta sia d’aiuto. Ho piena fiducia nel gruppo”

TORINO- Ai canali ufficiali del club, il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato dopo il ko con l’Olbia: “Dispiace perché abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo entrati tante volte in area dell’Olbia, ma abbiamo fatto fatica a tirare. Nel secondo tempo l’Olbia si è difesa bene, abbiamo trovato il pareggio e poi è arrivata l’espulsione quando poteva cambiare la partita e potevamo cercare la rimonta. Lì abbiamo perso un po’ di distanze, l’Olbia ha ripreso campo e ha trovato il gol. In quel momento una squadra matura, in dieci, magari prova a portare a casa il punto, ma voltiamo pagina, gli incidenti di percorso capitano, tra tre giorni rigiochiamo. Dopo due vittorie questa sconfitta spero ci dia le energie per cercare la giusta qualità e velocità per cercare di vincere mercoledì. Abbiamo piena fiducia in tutto il gruppo”.