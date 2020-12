Juventus U23, Zauli: “Fiduciosi per il campionato, la squadra è focalizzata sull’obiettivo”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’allenatore della Juventus Under23 Lamberto Zauli ha parlato in vista del match con il Pontedera: “C’è rammarico per la sconfitta con l’Alessandria, ma non dobbiamo demoralizzarci perchè la prestazione è stata buona. Siamo fiduciosi per il resto del campionato. L’atteggiamento è sempre stato quello giusto, con identità e coraggio di osare. Andremo a Pontedera coscienti che sarà una gara difficile, su un campo in sintetico, con una squadra difficile da battere nel proprio stadio. Noi dobbiamo mettere il al 100%: la classifica è molto corta e ogni partita può fare la differenza. La fatica fisica si sente, ma ho un gruppo focalizzato su un obiettivo ben preciso. Israel? Sa bene qual è il suo obiettivo quest’anno e in generale della sua carriera. La prima squadra è un’università e devono apprendere tutto quello che di buono offre. Quando tornano qui sono parte integrante del gruppo e devono trasmettere positività allo spogliatoio”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<