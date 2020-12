Juventus U23, Zauli: “Domani gara importante, vogliamo fare punti. Spero che il 2021 ci porti più soddisfazioni”

TORINO- Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under23, ha analizzato ai microfoni di JTV la sfida di domani con il Renate: “Mi auguro che la squadra sia arrabbiata il giusto, dopo aver raccolto meno nelle ultime due gare. Se gli avversari non sono stati migliori di te la sconfitta fa più male. Ci sono partite ravvicinate, abbiamo poco tempo per migliorare i difetti, li abbiamo analizzati e cerchiamo di correggerli nella testa dei giocatori. Domani sarà una gara importantissima perché affrontiamo la prima e noi abbiamo voglia di fare punti. Quando si gioca contro i migliori, inconsciamente le attenzioni aumentano ma noi dobbiamo avere attenzione massima in tutte le gare. Io spingo i ragazzi a voler sognare, è una prerogativa che la squadra deve avere se vuole stare avanti. Diana? Ho giocato alla Samp con lui. Era un giocatore intelligente, ragazzo pacato, fa sempre piacere ritrovare dei vecchi compagni anche se non ci siamo mai sentiti in seguito. Bilancio sul 2020? E’ un anno vissuto alla Juve e sono orgoglioso, anche se è stata un’annata difficile. Con la Primavera c’è stato un anno in crescendo, peccato per la parentesi in Youth League. Ora sono contento all’Under 23 e spero che il 2021 possa essere migliore”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<