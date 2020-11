Juventus U23-Pistoiese, c’è anche Pirlo in tribuna

TORINO- Il giorno dopo il successo casalingo sul Cagliari, Andrea Pirlo non stacca la spina e continua senza sosta il suo lavoro. In mattinata allenamento con la prima squadra, impegnata martedì sera in Champions contro il Ferencvaros, mentre nel pomeriggio si è spostato ad Alessandria. Allo stadio “Moccagatta”, infatti, è di scena la partita tra Juventus U23 e Pistoiese e il mister juventino, insieme a Paratici, Nedved e Cherubini ha voluto visionare personalmente le possibili nuove risorse per la prima squadra.