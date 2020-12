Juventus U23 ko: il Renate passa 2-1 al “Moccagatta”. Zauli: “Dispiace chiudere il 2020 così, ma…”

TORINO- Così come accaduto alla prima squadra, sconfitta ieri a Torino dalla Fiorentina per 3-0, anche la Juventus Under 23 di mister Lamberto Zauli chiude il 2020 con un ko. Al “Moccagatta” di Alessandria passa il Renate capolista per 2-1, dopo lo il vantaggio bianconero iniziale firmato dal portoghese Felix Correia nel secondo tempo. Gli ospiti ribaltano tutto grazie alle reti messe a segno da De Sena e da Kabashi (un passato nella primavera della Vecchia Signora) su rigore. Sesta sconfitta per la Juve che, ora, rimane al nono posto a quota 25 punti dopo 17 partite, a -13 dalla vetta della classifica. Nel post partita, ai microfoni del sito ufficiale dei campioni d’Italia, mister Lamberto Zauli ha così analizzato il passo falso di quest’oggi:

"Oggi affrontavamo la prima della classe e penso che, nel complesso, abbiamo disputato una bella partita. Ancora una volta, però, i due gol presi hanno fatto la differenza nel finale di gara. Complessivamente sono soddisfatto del cammino che la mia squadra sta intraprendendo. Le prestazioni delle ultime tre gare non sono state negative e dispiace chiudere l'anno con tre sconfitte. hanno fatto la differenza alcuni episodi negativi che hanno indirizzato gli incontri nel modo in cui non avremmo voluto. Certamente c'è ancora tanto da lavorare, ma il bilancio di questa prima parte di stagione non può che essere positivo. Il campionato è ancora molto lungo, ci sono molti punti in palio ancora e sarà quindi competitivo fino alla fine. Il nostro primo obiettivo resta quello di crescere come squadra, come gruppo. Noi siamo la Juventus e di conseguenza vorremmo disputare un campionato ai vertici della classifica, ma dobbiamo avere fisso in testa l'obiettivo di permettere a tutti i nostri ragazzi di crescere nel miglior modo possibile".