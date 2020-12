TORINO- Nella Juventus Under23 di Lamberto Zauli si sta mettendo in luce la stellina di Elia Petrelli, giovane attaccante classe 2001. Il baby bomber, con i suoi gol e le sue prestazioni, è finito nel mirino di Pescara e Cremonese, club che attualmente militano in Serie B. Stando a quanto riferito da SerieBnews, la società bianconera potrebbe cedere in prestito già a gennaio il 19enne, permettendogli di fare esperienza a livelli più alti.