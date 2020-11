TORINO- Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la fine dell’isolamento fiduciario per la propria formazione U19: “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi il periodo di isolamento fiduciario domiciliare precedentemente comunicato (restano in isolamento fiduciario domiciliare due giocatori). Da oggi il gruppo squadra ha ripreso la regolare attività di allenamento”.