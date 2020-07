Juventus-Torino, Ronaldo spezza la maledizione: primo gol su punizione in bianconero

TORINO- Non sembrava un fatto normale che, uno come Cristiano Ronaldo, capace di battere record su record a suon di gol, non avesse ancora segnato su punizione dal giorno del suo sbarco in Italia. Finalmente, dopo ben 43 tentativi totali, il fenomeno portoghese è riuscito a spezzare questa maledizione, insaccando alle spalle di Sirigu una punizione perfetta, che oltre a portare a tre le marcature bianconere ha avuto il merito di spegnere le ultime speranze del Torino di recuperare lo svantaggio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<