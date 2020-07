Juventus-Torino, le pagelle di Di Livio: De Ligt un muro, Bernardeschi assente

TORINO- La Juventus batte anche il Torino nel derby e torna momentaneamente a +7 in classifica sulla Lazio. Buona prestazione dell’undici bianconero, questi i voti:

BUFFON 6: sempre attento quando il Torino arriva dalle sue parti, nulla può sul rigore di Belotti. Festeggia il record di presenze con una vittoria nel derby.

CUADRADO 7: il gol è il coronamento di un’ottima prestazione. Sempre attento in fase difensiva, in avanti offre una valida scelta

DE LIGT 6.5: mette la museruola a Belotti, non concedendogli mai un’occasione. Sfortunato in occasione del rigore, sul quale comunque permangono dubbi.

BONUCCI 6: meno soldo del compagno di reparto, ma anche lui se la cava.

DANILO 6: prestazione sufficiente dell’esterno brasiliano, che va anche più volte vicino al secondo gol del suo campionato.

BENTANCUR 6.5: cresce con il passare dei minuti. Punto di riferimento del centrocampo, necessario sia in fase di creazione dell’azione che in fase di rottura, dove recupera palloni in quantità senza mai commettere fallo.

PJANIC 5.5: assente. Un paio di verticalizzazioni buone nel primo tempo, poi non riesce a salire in cattedra. (DAL 48′ MATUIDI 5.5: Entra per far legna a centrocampo e recuperare qualche pallone. Poco preciso in fase di costruzione).

RABIOT 5.5: prestazione che non è né carne né pesce. Bene in alcuni recuperi, molto male in altre scelte di passaggio.

BERNARDESCHI 5.5: troppi palloni perse e molte scelte sbagliate nella partita del numero 33, che ha comunque il merito di non smettere di provarci. Rimandato. (DAL 56′ DOUGLAS COSTA 6.5: entra e sfiora subito il gol. Poi sparisce per un po’, riapparendo nel finale con il cross che causa l’autolg di Djidji e sfiorando il gol del 5-1, che solo una gran parata di Sirigu gli nega).

DYBALA 7: altra perla del numero 10 argentino, ormai tornato ad essere un elemento imprescindibile di questa squadra. Ogni volta che riceve il pallone dà sempre la sensazione di poter creare un pericolo. (DAL 79′ HIGUAIN s.v.).

RONALDO 6.5: assente per lunghi tratti della gara nonostante l’assist per il gol di Cuadrado. La punizione che, finalmente, mette a segno dopo due anni basta però a cancellare le critiche.

SARRI 6.5: la sua Juve continua a vincere. Primo tempo in cui la squadra è ben messa, poi soffre ad inizio ripresa per l’orgoglio dei granata, subito spento dalla punizione di Ronaldo. Quarta vittoria su quattro dalla ripresa del campionato e scudetto che non appare più così lontano. Ma attenzione perché, proprio a fine partita, è esplosa un’altra clamorosa bomba a sorpresa per il mercato bianconero. Paratici stupisce tutti e punta un nome tutto nuovo: possibile colpo da oltre 40 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<