Juventus, Stadium tutto esaurito per la Roma

TORINO- Manca ormai poco al fischio d’inizio di Juventus-Roma, gara che deciderà il passaggio di una delle due compagini alle semifinali di coppa Italia. Un match che promette molto spettacolo, come accaduto già in campionato, e che, per questo, merita una grande cornice di pubblico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche grazie alle tariffe agevolate, i tifosi hanno deciso di riempire in massa l’Allianz Stadium, nonostante il giorno feriale. Tutto esaurito, con 900 tifosi attesi dalla Capitale.