Juventus, ripresa degli allenamenti fissata per domattina

TORINO- Dopo il successo di Barcellona, che le ha consegnato il primo posto nel girone G di Champions League, la Juventus è tornata ad allenarsi ieri alla Continassa per preparare la trasferta di Genova di Domenica. Come comunicato dal club tramite i propri canali ufficiali, nella giornata di oggi i calciatori bianconeri potranno riposarsi, visto che la ripresa dei lavori è fissata per domani mattina.