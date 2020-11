Juventus, Portanova la carta per sbloccare l’affare Calhanoglu

TORINO- Nelle ultime ore il nome di Hakan Calhanoglu è stato accostato con insistenza alla Juventus. Il trequartista turco, nell’estate del 2021, potrebbe liberarsi dal Milan a parametro zero, ma il club bianconero vorrebbe anticipare il colpo già a gennaio. Come riportato da SerieBnews, Paratici starebbe pensando di offrire ai rossoneri, oltre ad una parte in denaro, il cartellino del giovane Manolo Portanova, per il quale sono state rifiutate richieste da parte di Lecce e Pescara.