Juventus-Napoli – Gli azzurri potrebbero evitare la sconfitta a tavolino

TORINO – Si continua a discutere sulla vicenda riguardante il mancato match tra Juventus-Napoli: domenica scorsa, infatti, si sarebbe dovuta disputare la gara all’Allianz Stadium di Torino, ma i partenopei non si sono presentati. Il club azzurro, infatti, è rimasto in Campania sotto disposizione della Asl, che ha voluto far rispettare l’isolamento alla squadra: nei giorni precedenti era stata riscontrata la positività al coronavirus di alcuni tesserati della società.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli azzurri potrebbero evitare la sconfitta a tavolino: infatti, dato che non il club di De Laurentis non si è presentato per la partita, si prevedeva un 3-0 d’ufficio alla Juve. Il provvedimento che potrebbe essere preso contro il Napoli, dunque, sarebbe di un punto di penalizzazione in classifica per violazione del protocollo.