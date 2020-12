Juventus-Napoli 3-0: fissato al 22 dicembre il ricorso degli azzurri

TORINO – Dopo il ricorso presentato dal Napoli contro l0 o-3 a tavolino confermato dalla sentenza della Corte Sportiva in Appello, adesso si attende la decisione del Collegio del Coni.

Accolto il ricorso degli azzurri, Franco Frattini, presidente del Collegio, ha fissato l’udienza al prossimo 22 dicembre alle ore 14:00.

Il dispositivo dell'udienza, come riporta "Il Mattino", con molta probabilità sarà emesso già entro la sera della stessa giornata.