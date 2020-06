Juventus-Lecce, il protagonista: la premiata coppia Dybala-Cr7

TORINO- Anche contro il Lecce, così come accaduto a Bologna, sono stati Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo a togliere le castagne dal fuoco alla Juventus. Cambia solamente l’ordine dei gol (lunedì prima il portoghese e poi il numero 10), ma il risultato è lo stesso. La Joya, come al Dall’Ara, la sblocca con un capolavoro con il sinistro, togliendo le ragnatele dalla porta difesa da Gabriel. Cr7 trasforma il secondo rigore consecutivo dopo l’errore col Milan, anche stavolta spedendo una cannonata al centro della porta. E per Maurizio Sarri arrivano le prime buone notizie dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Più sette dalla Lazio seconda e una coppia d’attacco ritrovata, anche se la strada che porta al nono scudetto consecutivo è ancora lunga. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, Alfredo Pedullà ha sganciato una nuova bomba di mercato: “Dopo Arthur, un altro colpo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

