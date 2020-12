Juventus, il report dell’allenamento: testa alla Fiorentina

TORINO- Dopo il netto successo ottenuto ieri sera al “Tardini” contro il Parma, battuto con un sonoro 4-0, la Juventus è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la gara di martedì sera con la Fiorentina, ultimo appuntamento del 2020 prima della sosta natalizia. Lavoro di scarico, come sempre, per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla tattica. Il club bianconero, sul proprio sito, ha fornito i dettagli della seduta odierna: “Si avvicina l’ultimo impegno in campionato dell’anno per la Juve, che è tornata da Parma dopo lo 0-4 di ieri sera. I bianconeri hanno sostenuto l’allenamento questa mattina al Training Center, in vista della sfida di martedì sera all’Allianz Stadium, contro la Fiorentina. Scarico, come sempre, per chi ha giocato ieri, possessi esercitazioni tecniche e tattiche in campo per il resto del gruppo. Domani rifinitura della vigilia prevista al mattino”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<