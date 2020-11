Juventus, il report dell’allenamento: testa alla Champions

TORINO- Dopo il successo casalingo sul Cagliari, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Champions al Ferencvaros di martedì sera: “Concentrazione massima alla Continassa, all’indomani della bella prestazione contro il Cagliari. Il gruppo, come sempre nei post gara, si è diviso fra scarico in palestra (per i protagonisti di ieri) e lavoro in campo per il resto della squadra, che si è focalizzata su possessi, esercitazioni tecnico tattiche e partitella. Domani è già vigilia di Juve-Ferencvaros, crocevia importantissimo per i bianconeri (una vittoria li avvicinerebbe molto alla qualificazione alla fase successiva della Champions). La squadra è attesa al Training Center al mattino, mentre la conferenza stampa della Juventus è prevista per le 14.30. Come sempre, entrambi gli appuntamenti saranno live su Juventus Tv”.