Juventus, il report dell’allenamento: subito in campo dopo la Champions

TORINO- Il giorno dopo il successo sul Ferencvaros, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa per preparare la sfida alla Lazio di domenica prossima: “Quattro gol al Ferencváros e il viaggio da Budapest a Torino nella notte, per presentarsi già questa mattina sui campi del JTC e iniziare a preparare la gara di domenica contro la Lazio. Il calendario è fitto e non concede soste ai bianconeri, almeno fino alla prossima settimana, quando ci sarà la pausa per le Nazionali. Prima di allora però c’è da lavorare sodo in vista del match dell’Olimpico, il cui calcio d’inizio è fissato alle 12:30. La squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori in campo ieri sera alla Puskas Arena, ha sostenuto una seduta di scarico in palestra e in piscina, mentre il secondo ha lavorato in campo sul possesso palla e sulla tattica, con un focus sulle combinazioni offensive. Domani la preparazione continua e la squadra sarà nuovamente in campo al mattino per una nuova seduta”.