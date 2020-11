Juventus, il report dell’allenamento: subito al lavoro dopo Benevento

TORINO- Il giorno dopo il deludente pareggio di Benevento, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida alla Dinamo Kiev, che sarà ospite allo Stadium mercoledì sera: “La Juve ha ripreso subito a lavorare, rientrata dalla Campania dopo il pareggio di ieri sera a Benevento. C’è una partita da lasciarsi alle spalle, ce n’è già un’altra da preparare: mercoledì si scende in campo in Champions League, contro la Dinamo Kiev, e sebbene la qualificazione agli Ottavi di Finale sia già cosa fatta, c’è un primo posto nel girone ancora in ballo, ancora da conquistare. Il gruppo si è ritrovato pertanto questa mattina al Training Center: come sempre, scarico per chi ha giocato ieri, mentre il resto della squadra ha lavorato in campo su possessi, esercitazioni e partitella”.