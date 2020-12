Juventus, il report dell’allenamento: ripresi i lavori verso il Genoa

TORINO- Come comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus è tornata al lavoro oggi alla Continassa per preparare la sfida di domenica in casa del Genoa: “Un giorno di riposo per ricaricare le batterie dopo il successo di Barcellona e ora di nuovo in campo, per preparare la prossima sfida. La Juventus è tornata al JTC questa mattina e ha iniziato a lavorare in vista della gara di domenica a Marassi contro il Genoa. I bianconeri si sono dedicati ad una serie di esercizi di tattica e di possesso palla e hanno concluso la seduta con una partitella. Domani, vigilia della gara, la squadra proseguirà la preparazione della sfida con i rossloblu con un allenamento pomeridiano”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<