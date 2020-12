Juventus, il report dell’allenamento: rifinitura a -1 dall’Atalanta

TORINO- La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto il riassunto della seduta odierna di allenamento, a -1 dalla sfida di campionato con l’Atalanta: “Terzultima partita in programma a concludere, prima di Natale, questo vero e proprio tour de force per la Juventus. Reduce da tre vittorie in 8 giorni, fra campionato e Champions League, la squadra di Mister Pirlo vuole continuare la striscia positiva e portare a casa 3 punti contro l’Atalanta, attesa domani alle 18.30 all’Allianz Stadium. Oggi la squadra ha sostenuto l’allenamento mattutino al Training Center, incentrato su possesso palla e tattica”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<