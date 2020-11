TORINO- Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Juventus. Contro il Cagliari, alla prima gara dopo la sosta per le Nazionali, dovrebbero tornare a disposizione i lungodegenti Matthijs De Ligt e Alex Sandro, oltre a Federico Chiesa e Paulo Dybala che hanno recuperato dai rispettivi problemi. Ramsey dovrebbe tornare a disposizione in Champions contro il Ferencvaros, mentre per Chiellini e Bonucci non c’è ancora una data effettiva.