Juventus, i convocati di Pirlo per la Fiorentina: torna Dybala, in due restano a casa

TORINO- In questi minuti Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la partita di stasera contro la Fiorentina. Torna a disposizione Dybala dopo la mancata chiamata contro il Parma, mentre restano a riposo Merih Demiral e Arthur, ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Presente anche Giorgio Chiellini che però, presumibilmente, non scenderà in campo:

Szczesny

Pinsoglio

Buffon

Chiellini

De Ligt

Alex Sandro

Danilo

Cuadrado

Bonucci

Dragusin

Frabotta

Ramsey

McKennie

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Portanova

Kulusevski

Cristiano Ronaldo

Morata

Dybala

Da Graca >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<