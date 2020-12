Juventus-Fiorentina – Arbitra Federico La Penna di Roma

TORINO – La Juventus si è rilanciata nella corsa al primo posto e, adesso, si trova a soli 4 punti dalla vetta, occupata ancora dal Milan. Con la vittoria di sabato sera contro il Parma, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno conquistato tre punti importantissimi, che sono stati anche una grandissima iniezione di fiducia per tutta la squadra. Adesso, la Vecchia Signora è tornata a prepararsi alla Continassa in vista dei prossimi impegni, che saranno sempre più importanti: mercoledì, infatti, all’Allianz Stadium andrà in scena Juve-Fiorentina, una classica del nostro campionato. La gara, valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021, sarà affidata a Federico La Penna di Roma. L’arbitro sarà aiutato dai giudici di linea Giallatini e Vivenzi e dal quarto uomo Fabbri. Al VAR, invece, ci sarà Mazzoleni, supportato da Ranghetti.

