Juventus-Fiorentina 0-3: serata nera per i bianconeri, il 2020 si chiude con un ko

TORINO- Si chiude con un ko per 3-0 il 2020 della Juventus. Allo Stadium passa la Fiorentina, che trova il primo successo dell'era Prandelli. Gara subito in salita per i bianconeri, che dopo 3 minuti sono sotto per il gol di Vlahovic e dopo poco meno di 20 sono in 10 uomini per il rosso di Cuadrado, autore di un fallo sciocco. La squadra di Pirlo prova a reagire, ma solo Ronaldo riesce ad andare al tiro e senza molta precisione. Nella ripresa la squadra entra in campo con un piglio diverso, ma alcune decisioni arbitrali discutibili favoriscono gli uomini di Prandelli, fortunati a trovare il raddoppio per un autogol di Alex Sandro, con Bonucci che buca il cross dalla sinistra di Biraghi. Pirlo inserisce Kulusevski in cerca del 2-1, ma su un'altra palla persa di Bonucci (serata disastrosa per lui), la Fiorentina trova il 3-0 con Caceres e chiude la partita. Juve che resta a -7 dalla vetta.