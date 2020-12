Juventus-Dinamo Kiev, possibile riposo per Danilo e Cuadrado

TORINO – Dopo il pareggio amaro contro il Benevento, la Juventus è pronta a ripartire dalla Champions League. Domani, contro la Dinamo Kiev, Pirlo potrebbe concedere un turno di riposo ad alcuni degli uomini più impiegati sinora. Primo fra tutti Juan Cuadrado, che è stato praticamente sempre in campo dall’inizio della stagione. Stesso discorso per quanto riguarda il brasiliano Danilo. L’attacco dovrebbe essere composto da Ronaldo e Morata, vista la squalifica dello spagnolo per il prossimo match di Serie A.